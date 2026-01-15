Milano Fashion Week Uomo 2026, le sfilate tra grandi ritorni e novità

Tra i presenti per la prima volta a Milano, spicca il nome di Ralph Lauren, che sfila nella giornata di apertura. Guardando agli altri "big", ad aprire i defilé è Zegna, che torna nel calendario come anche Dsquared2. Tra gli appuntamenti più importanti di sabato 17 gennaio, lo show di Dolce&Gabbana, mentre Prada sfila domenica 18. Gran finale, lunedì 19, con Giorgio Armani. La giornata di martedì 20 gennaio è invece dedicata agli eventi digitali. Tra i brand presenti per la prima volta nel calendario presentazioni ci sono anche K-Way, Dunhill e Stone Island.