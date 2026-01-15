Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Moda
LA MODA E GLI EVENTI

Milano Fashion Week Uomo 2026, le sfilate tra grandi ritorni e novità

Un'edizione che guarda alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Tra i "big" c'è Ralph Lauren, per la prima volta in calendario

15 Gen 2026 - 23:28
Milano Fashion Week Uomo 2026, la campagna ufficiale (foto di Alessandro Burzigotti) © Ufficio stampa

Milano Fashion Week Uomo 2026, la campagna ufficiale (foto di Alessandro Burzigotti) © Ufficio stampa

Al via la prima Fashion Week del 2026. A Firenze Pitti Uomo 109 chiude i battenti e passa il testimone a Milano, che apre il fashion month, il mese delle sfilate della moda maschile dedicate alle collezioni del prossimo autunno inverno. Per questa edizione, in programma da venerdì 16 a martedì 20 gennaio, sono previsti 76 appuntamenti totali, tra cui 18 sfilate fisiche. Vediamo, allora, cosa non perdere. 

Milano Fashion Week, al via la prima settimana della moda uomo dell'anno

 Tra i presenti per la prima volta a Milano, spicca il nome di Ralph Lauren, che sfila nella giornata di apertura. Guardando agli altri "big", ad aprire i defilé è Zegna, che torna nel calendario come anche Dsquared2. Tra gli appuntamenti più importanti di sabato 17 gennaio, lo show di Dolce&Gabbana, mentre Prada sfila domenica 18. Gran finale, lunedì 19, con Giorgio Armani. La giornata di martedì 20 gennaio è invece dedicata agli eventi digitali. Tra i brand presenti per la prima volta nel calendario presentazioni ci sono anche K-Way, Dunhill e Stone Island. 

Leggi anche
Emporio Armani collezione uomo primavera estate 2026

Emporio Armani lascia la Fashion week uomo: sfilerà con la donna

Naomi Watts e Jessica Chastain, tra gli ospiti della sfilata, e uno dei look della collezione Ralph Lauren primavera estate 2026

Sfilate Fashion Week, Ralph Lauren: "La forza è nella sensualità"

Guardando agli eventi, EA7 Emporio Armani sabato 17 celebra con un evento nello store di via Manzoni 31 i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Questa edizione maschile della Milano Fashion Week vede, inoltre, la celebrazione di importanti anniversari, come i 25 anni di Blauer negli spazi della Triennale.

Milano Fashion Week Uomo 2026, nelle foto l’omaggio alle Olimpiadi

1 di 7
© Ufficio stampa | Milano Fashion Week Uomo 2026, la campagna ufficiale (foto di Alessandro Burzigotti) 
© Ufficio stampa | Milano Fashion Week Uomo 2026, la campagna ufficiale (foto di Alessandro Burzigotti) 
© Ufficio stampa | Milano Fashion Week Uomo 2026, la campagna ufficiale (foto di Alessandro Burzigotti) 

© Ufficio stampa | Milano Fashion Week Uomo 2026, la campagna ufficiale (foto di Alessandro Burzigotti) 

© Ufficio stampa | Milano Fashion Week Uomo 2026, la campagna ufficiale (foto di Alessandro Burzigotti) 

Leggi anche
Pitti Uomo 109, dalle collezioni autunno inverno 2027-2027 di Stefano Ricci, Woolrich, Tombolini ed Herno

Pitti Uomo 109, i trend in anteprima: guida al guardaroba maschile perfetto

Dalla scorsa edizione di Pitti Uomo, Pitti People @ Pitti Immagine Uomo 108 - Credits: ChillaxingROAD

Pitti Uomo 109, le novità in arrivo e il gran debutto della profumeria maschile

fashion week
milano fashion week
sfilate

Sullo stesso tema