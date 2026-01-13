Pitti Uomo 109, i trend in anteprima: guida al guardaroba maschile perfetto

Un viaggiatore urbano che attraversa con disinvolta eleganza città, paesaggi, temperature e impegni multipli pretendendo, con piena consapevolezza, capi strutturati per cambiare ritmo con lui. Quello che Herno delinea nella sua collezione autunno inverno 2026 è un ritratto lucido e puntuale dell’uomo di oggi. Non un semplice guardaroba per i mesi più freddi ma una grammatica di stile pensata per abitare ogni luogo. Tre universi narrativi - Origin, Advanced, Excellence - convergono in un’unica direzione: mettere la qualità del prodotto al centro e costruirvi attorno un guardaroba modulare completo e versatile (che abbraccia dall'outerwear al sartoriale, fino alle calzature), pronto a interpretare una stagione dalle molte sfumature con un ampliamento dei pesi, dai più leggeri ai più avvolgenti, e rispondere a un’idea di abbigliamento inteso come alleato quotidiano.



L'eleganza maschile abbandona ogni rigidità per farsi morbida, adattabile, viva. I codici classici si alleggeriscono, le silhouette si trasformano, i tessuti si evolvono. È un equilibrio perfetto tra memoria e innovazione, quello proposto da Tombolini nella sua collezione autunno inverno 2026. Una reinterpretazione del tempo, un dialogo fluido tra la tradizione sartoriale, l'ingegno, il saper fare tramandato nel cuore del nostro Paese e materiali tecnici d’avanguardia. Tra memoria e innovazione, uno stile capace di guardare al futuro senza perdere il legame con le proprie radici. Valore fondante, questo, per il brand da sempre simbolo della migliore sartoria italiana e riconosciuto dal Ministero delle imprese e del Made in Italy Marchio storico di interesse nazionale. Una rivoluzione gentile e fluida, un invito a vivere l'eleganza come un movimento continuo. Aspetto che si ricollega anche al tema di questa edizione di Pitti Uomo, "Motion".



Unisce heritage britannico e funzionalità outdoor la collaborazione tra Baracuta e Filson, tra i brand iconici selezionati e portati alla Fortezza da Basso da WP Lavori in corso. Lo storico marchio americano di outerwear e abbigliamento tecnico incontra così, in una capsule speciale, l'eleganza senza tempo di Baracuta, che per la stagione autunno inverno 2026 conferma la propria presenza a Pitti Uomo 109 con una proposta ricca di contenuti. Grande novità è il lancio ufficiale della collezione donna, un’estensione naturale del suo universo, preservando comunque la sua identità. A Firenze anche l'annuncio di una serie di collaborazioni con nomi di spicco della scena creativa giapponese.



Tiene insieme memoria, innovazione e un'eredità legata alla sua lunga storia come base per sviluppare le nuove collezioni, Woolrich. Il più antico marchio outdoor del mondo - nato nel 1830 in Pennsylvania, tra miniere e foreste immerse nel paesaggio rurale - torna a Pitti Uomo, dopo il recente ingresso nel gruppo BasicNet, con una narrazione che racconta il suo passato e il futuro. Dall’Arctic Parka, simbolo di protezione estrema contro gli inverni più severi, fino al celeberrimo buffalo check, il pattern a quadrettoni rossi e neri diventato un codice visivo globale: le novità autunno inverno 2026 si affiancano ai grandi "cult" interpretando le esigenze del presente ma senza tradire lo spirito originario, in un equilibrio naturale.



Un legame profondo con la natura e la comunità che lo ha plasmato. Fondata nel 1970 in un piccolo laboratorio di Montréal, Kanuk è nata dalla missione di creare capispalla pensati per il clima e lo stile di vita unici del Québec. Qualità, durata e cura: oggi il marchio propone un "total look" ispirato allo spirito della vita rurale canadese. Questo nuovo capitolo prende forma nella Heritage Collection Autunno/Inverno 2026, che amplia l’offerta ready-to-wear del brand coniugando autenticità, artigianalità e design.