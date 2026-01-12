Pitti Uomo 109, le novità in arrivo e il gran debutto della profumeria maschile

A Firenze la vetrina internazionale più prestigiosa per il menswear e il lifestyle contemporaneo. In anteprima la moda autunno inverno 2026-2027
Pitti People @ Pitti Immagine Uomo 108 - Credits: ChillaxingROAD © Sito ufficiale
Come Pitti Uomo, solo Pitti Uomo. Non esiste al mondo un'altra iniziativa analoga capace di rappresentare - e anticipare - il mondo del menswear e delle passioni maschili. Una vetrina internazionale, uno spazio dedicato al lifestyle contemporaneo mondiale, che torna ad aprire i battenti come sempre negli spazi della Fortezza da Basso di Firenze a partire da questo martedì 13 gennaio. Terminerà venerdì 16, quando passerà ancora una volta il testimone alla Fashion Week di Milano. Tante le novità di questa edizione numero 109, tra cui uno spazio dedicato al mondo della profumeria rigorosamente per lui.
Il salone più importante dedicato alla moda maschile e al lifestyle contemporaneo dà il via così al fashion month offrendo in anteprima ai suoi visitatori le novità delle collezioni autunno inverno 2026-2027. In Fortezza da Basso oltre 700 brand, di cui il 44% esteri. Ricco il programma di eventi e presentazioni, che fotografano l'evolversi del settore e dello stile, i movimenti dei mercati emergenti e i nuovi desideri dei consumatori. Il tema di questa edizione è "Motion, perché tutto è movimento, trasformazione, racconto, progressione", spiegano gli organizzatori.
© Ufficio stampa
Lo scatto ufficiale di Pitti Uomo 109. A curare la campagna pubblicitaria, Chris Vidal e Tuomas Laitinen
Gli "special one" del salone, in questa versione invernale, sono Soshi Otsuki, designer del brand giapponese che porta il suo nome, ed Hed Mayner, fondatore e direttore creativo del brand eponimo. Realizzano entrambi una sfilata. Protagonista dello Special Event di Pitti Uomo 109 è invece Shinyakozuka, designer basato a Tokyo, che ha anche uno spazio espositivo all’interno della sezione Futuro Maschile. Inoltre, tra le novità del percorso espositivo, c'è HiBeauty, focus speciale sulla profumeria di ricerca, dall'Europa all'Asia, attraverso una selezione di dieci marchi indipendenti.
Una community sempre più internazionale e selettiva. "Ogni edizione di Pitti Uomo è il risultato di ricerche, viaggi, connessioni che il nostro team intreccia studiando a fondo le principali scene fashion, andando sul campo a incontrare designer e brand, per vedere come lavorano, come si muovono e come vengono percepiti", ha spiegato Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine.