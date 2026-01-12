Pitti Uomo 109, le novità in arrivo e il gran debutto della profumeria maschile

Il salone più importante dedicato alla moda maschile e al lifestyle contemporaneo dà il via così al fashion month offrendo in anteprima ai suoi visitatori le novità delle collezioni autunno inverno 2026-2027. In Fortezza da Basso oltre 700 brand, di cui il 44% esteri. Ricco il programma di eventi e presentazioni, che fotografano l'evolversi del settore e dello stile, i movimenti dei mercati emergenti e i nuovi desideri dei consumatori. Il tema di questa edizione è "Motion, perché tutto è movimento, trasformazione, racconto, progressione", spiegano gli organizzatori.