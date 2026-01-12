Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Pitti Uomo
UN MONDO DI PASSIONI

Pitti Uomo 109, le novità in arrivo e il gran debutto della profumeria maschile

A Firenze la vetrina internazionale più prestigiosa per il menswear e il lifestyle contemporaneo. In anteprima la moda autunno inverno 2026-2027

12 Gen 2026 - 22:37
Pitti People @ Pitti Immagine Uomo 108 - Credits: ChillaxingROAD © Sito ufficiale

Pitti People @ Pitti Immagine Uomo 108 - Credits: ChillaxingROAD © Sito ufficiale

Come Pitti Uomo, solo Pitti Uomo. Non esiste al mondo un'altra iniziativa analoga capace di rappresentare - e anticipare - il mondo del menswear e delle passioni maschili. Una vetrina internazionale, uno spazio dedicato al lifestyle contemporaneo mondiale, che torna ad aprire i battenti come sempre negli spazi della Fortezza da Basso di Firenze a partire da questo martedì 13 gennaio. Terminerà venerdì 16, quando passerà ancora una volta il testimone alla Fashion Week di Milano. Tante le novità di questa edizione numero 109, tra cui uno spazio dedicato al mondo della profumeria rigorosamente per lui. 

Pitti Uomo 109, cosa non perdere

 Il salone più importante dedicato alla moda maschile e al lifestyle contemporaneo dà il via così al fashion month offrendo in anteprima ai suoi visitatori le novità delle collezioni autunno inverno 2026-2027. In Fortezza da Basso oltre 700 brand, di cui il 44% esteri. Ricco il programma di eventi e presentazioni, che fotografano l'evolversi del settore e dello stile, i movimenti dei mercati emergenti e i nuovi desideri dei consumatori. Il tema di questa edizione è "Motion, perché tutto è movimento, trasformazione, racconto, progressione", spiegano gli organizzatori.  

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Lo scatto ufficiale di Pitti Uomo 109. A curare la campagna pubblicitaria, Chris Vidal e Tuomas Laitinen

Chi sono i Guest Designer di questo Pitti Uomo?

 Gli "special one" del salone, in questa versione invernale, sono Soshi Otsuki, designer del brand giapponese che porta il suo nome, ed Hed Mayner, fondatore e direttore creativo del brand eponimo. Realizzano entrambi una sfilata. Protagonista dello Special Event di Pitti Uomo 109 è invece Shinyakozuka, designer basato a Tokyo, che ha anche uno spazio espositivo all’interno della sezione Futuro Maschile. Inoltre, tra le novità del percorso espositivo, c'è HiBeauty, focus speciale sulla profumeria di ricerca, dall'Europa all'Asia, attraverso una selezione di dieci marchi indipendenti.  

Pitti Uomo tra capacità di osservazione e intuizione

 Una community sempre più internazionale e selettiva. "Ogni edizione di Pitti Uomo è il risultato di ricerche, viaggi, connessioni che il nostro team intreccia studiando a fondo le principali scene fashion, andando sul campo a incontrare designer e brand, per vedere come lavorano, come si muovono e come vengono percepiti", ha spiegato Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine. 

Leggi anche
Pitti People (credits: Enrico Labriola) 

Pitti Uomo 108: i best trend e tutto il bello della moda in arrivo

Pitti Uomo 108: l'immagine ufficiale di questa edizione (foto: Alessandro Timpanaro, editing grafico: Alessandro Gori)

Pitti Uomo 108: le novità dal mega evento per la moda maschile

pitti uomo
pitti

Sullo stesso tema