Dove sarà la prossima sfilata di Chanel? La foto indizio

L’annuncio ufficiale della maison dedicato alla prossima collezione Cruise a pochi giorni dalla presentazione a New York della Métiers d’Art 2025-2026
Dall’archivio privato della maison: Gabrielle Chanel a Biarritz, circa 1920 (copyright: Chanel) © Ufficio stampa
A pochi giorni dalla sfilata Métiers d’Art 2025-2026, che si è tenuta in una fermata dismessa del metrò di New York, Chanel ha rivelato dove presenterà la sua prossima collezione Cruise. Un luogo speciale per la maison, a cui era molto legata la stessa Mademoiselle Gabrielle. Non in Cina, questa volta, ma molto più vicino a noi.
La collezione Cruise 2026-2027, la prima disegnata dal direttore artistico Matthieu Blazy, sarà infatti presentata a Biarritz. La data da segnare sul calendario è quella del 28 aprile 2026. Proprio in questa cittadina, nel 1915, forte del successo della sua boutique a Deauville, Gabrielle Chanel fondò la sua prima maison de couture a Villa de Larralde, comprendente una boutique e un atelier dove presentava le sue collezioni. L'atmosfera libera e sportiva di questa iconica località balneare nel sud-ovest della Francia contribuì a forgiare la sua visione della moda e del design, rendendo Biarritz un capitolo essenziale nella costruzione del suo stile.