Dove sarà la prossima sfilata di Chanel? La foto indizio

La collezione Cruise 2026-2027, la prima disegnata dal direttore artistico Matthieu Blazy, sarà infatti presentata a Biarritz. La data da segnare sul calendario è quella del 28 aprile 2026. Proprio in questa cittadina, nel 1915, forte del successo della sua boutique a Deauville, Gabrielle Chanel fondò la sua prima maison de couture a Villa de Larralde, comprendente una boutique e un atelier dove presentava le sue collezioni. L'atmosfera libera e sportiva di questa iconica località balneare nel sud-ovest della Francia contribuì a forgiare la sua visione della moda e del design, rendendo Biarritz un capitolo essenziale nella costruzione del suo stile.