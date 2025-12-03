Chanel, che show nel metrò: la sfilata spettacolo a New York

In una stazione della metropolitana in disuso, Bowery Station, il racconto di una collezione fresca e giocosa, in cui si fondono perfettamente la raffinatezza dell'artigianato tradizionale con una cultura pop urbana. È la "cultura metropolitana" di Chanel, dove l'ordinario diventa straordinario, con l'aiuto delle Maison d'art. "La metropolitana di New York appartiene a tutti - ha spiegato Matthieu Blazy -. Tutti la usano: ci sono studenti e rivoluzionari; statisti e adolescenti. È un luogo pieno di incontri enigmatici ma meravigliosi, uno scontro di archetipi pop, dove ognuno ha un posto dove andare e ognuno è unico in ciò che indossa". In passerella, una collezione composita e cinematografica, un viaggio dei look nello spazio e nel tempo, dagli anni Venti del Novecento agli attuali. Motivi Art Déco e stampe animalier, seta effetto denim e ricami complessi, sontuosi tweed di lana bouclé bicolore, maculati ed effetto flanella, gessati di paillettes, piume, abiti di astrakan, frange di perline. Sfavillante la gamma di gioielli, dai cabochon in vetro a forma di cubetto di ghiaccio ai colibrì déco, realizzati dagli orafi di Goossens.