Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Moda
I BEST LOOK IN PASSERELLA

Chanel, che show nel metrò: la sfilata spettacolo a New York

Vibrante e allegra la prima collezione Métiers d'art presentata dal direttore artistico Matthieu Blazy

03 Dic 2025 - 17:05
Chanel, i look della collezione Métiers d'art 2026 © IPA

Chanel, i look della collezione Métiers d'art 2026 © IPA

Chanel ha ambientato la sua attesa sfilata di New York in uno dei luoghi simbolo della Grande Mela, il metrò. Dopo lo show di debutto al Gran Palais di Parigi, una nuova sorpresa dal direttore artistico della maison Matthieu Blazy per la sua prima collezione Métiers d'art 2026. Anticipata dal teaser - girato proprio tra la metropolitana e le strade - dedicato a una dichiarazione d'amore in chiave "urban pop" con protagonisti il nuovo ambassador A$AP Rocky e Margaret Qualley, non ha deluso le aspettative. 

Chanel, la collezione Métiers d'art 2026 nella metro di New York

 In una stazione della metropolitana in disuso, Bowery Station, il racconto di una collezione fresca e giocosa, in cui si fondono perfettamente la raffinatezza dell'artigianato tradizionale con una cultura pop urbana. È la "cultura metropolitana" di Chanel, dove l'ordinario diventa straordinario, con l'aiuto delle Maison d'art. "La metropolitana di New York appartiene a tutti - ha spiegato Matthieu Blazy -. Tutti la usano: ci sono studenti e rivoluzionari; statisti e adolescenti. È un luogo pieno di incontri enigmatici ma meravigliosi, uno scontro di archetipi pop, dove ognuno ha un posto dove andare e ognuno è unico in ciò che indossa". In passerella, una collezione composita e cinematografica, un viaggio dei look nello spazio e nel tempo, dagli anni Venti del Novecento agli attuali. Motivi Art Déco e stampe animalier, seta effetto denim e ricami complessi, sontuosi tweed di lana bouclé bicolore, maculati ed effetto flanella, gessati di paillettes, piume, abiti di astrakan, frange di perline. Sfavillante la gamma di gioielli, dai cabochon in vetro a forma di cubetto di ghiaccio ai colibrì déco, realizzati dagli orafi di Goossens.  

Chanel, i best look della sfilata Métiers d'art 2026 a New York

1 di 31
© Ufficio stampa | Chanel, i look della collezione Métiers d'art 2026 (copyright Chanel)
© Ufficio stampa | Chanel, i look della collezione Métiers d'art 2026 (copyright Chanel)
© Ufficio stampa | Chanel, i look della collezione Métiers d'art 2026 (copyright Chanel)

© Ufficio stampa | Chanel, i look della collezione Métiers d'art 2026 (copyright Chanel)

© Ufficio stampa | Chanel, i look della collezione Métiers d'art 2026 (copyright Chanel)

Leggi anche
Chanel, collezione primavera estate 2026: la sfilata di debutto di Matthieu Blazy al Grand Palais di Parigi

Il mondo nuovo di Chanel: per Matthieu Blazy un debutto stellare

Chanel: sfilata notturna in Cina nel posto del cuore di Gabrielle

Chanel, che cos'è la sfilata Métiers d'Art

 Un omaggio al savoir-faire dei numerosi atelier che collaborano con la maison parigina. La sfilata Métiers d'art è un appuntamento annuale che si tiene da diversi anni e che mette in mostra l'eccezionale abilità manuale e il valore dell'artigianalità che si celano dietro ogni creazione esclusiva, tra il prêt-à-porter e la haute couture, e che permettono di realizzare dettagli unici. È un evento itinerante, che dal 2022 si tiene in diverse città del mondo. La collezione 2025 era stata, infatti, presentata a Hangzhou, un viaggio onirico nella Cina tradizionale in un luogo amatissimo da Gabrielle Chanel. 

Visualizza il post su Instagram
 

Il legame tra Chanel e New York

 La maison ha sfilato più volte in città. Meta storica e significativa, la prima volta di Mademoiselle Coco nella Grande Mela risale al 1931. Uno show memorabile è stata la sfilata Métiers d'art del 2018, l'ultima con Karl Lagerfeld. Risale, invece al 2006, la presentazione della collezione Cruise al Grand Central Terminal.

Leggi anche

Moda, Chanel: chi è Matthieu Blazy, il nuovo direttore artistico

Chanel Cruise 2025/26, un momento della sfilata sul Lago di Como

Chanel, l'amore per l'Italia: sfilata da sogno sul Lago di Como

Ti potrebbe interessare

chanel
new york

Sullo stesso tema