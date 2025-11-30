Moda, Chanel lancia A$AP Rocky: in arrivo la prima collezione uomo?

Chanel, i best look della sfilata di debutto di Matthieu Blazy
© Ufficio stampa | Chanel, collezione primavera estate 2026 (copyright Chanel)
Aria di grandi cambiamenti per la maison parigina. L’annuncio importante alla vigilia della prossima sfilata a New York
A$AP Rocky © IPA
Chanel is pleased to announce A$AP Rocky as house ambassador. La notizia arriva diretta dall’account ufficiale su Instagram della stessa maison. Rapper e modello, produttore discografico e imprenditore, compagno di Rihanna, artista e creativo: è suo il nome che si attendeva nell’ambiente della moda, è il nuovo volto della casa parigina.
L’annuncio è arrivato in un momento di grande trasformazione per Chanel, che vede alla direzione creativa il giovane e brillante Matthieu Blazy e a pochi giorni dall’attesa sfilata Métiers d’art 2026, in programma a New York nella serata del 2 dicembre prossimo. La scelta ora di un ambassor uomo per una maison storicamente femminile, da sempre capace di portare e reinterpretare i codici dello stile maschile, potrebbe segnare davvero un punto di svolta.
Chanel, l'annuncio su Instagram di A$AP Rocky nuovo ambassador della maison
I segnali premonitori erano stati colti già nelle strade della stessa New York, dove A$AP Rocky era stato visto indossare abiti Chanel. Potrebbe dunque arrivare la prima linea maschile? Nella storia del brand è sempre stata centrale la figura di Boy Capel, grande amore di Mademoiselle Gabrielle e ispirazione per molti capi iconici della maison.
