Lifestyle
INNAMORATI A NEW YORK

Margaret Qualley e A$AP Rocky: la dichiarazione d'amore è virale

Michel Gondry dirige la coppia di star nel teaser che anticipa la sfilata Chanel Métiers d'art 2026 nella Grande Mela, la prima sotto la direzione artistica di Matthieu Blazy

01 Dic 2025 - 15:29
