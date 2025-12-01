Emporio Armani lascia la Fashion week uomo: sfilerà con la donna

La decisione, già valutata dallo stesso Giorgio Armani, e riconfermata da Leo Dell’Orco e Silvana Armani, segna un nuovo capitolo per Emporio, sottolineando la vocazione del “marchio contenitore” al dialogo armonico e a una visione stilistica condivisa. Tuttavia il brand, con la sua declinazione sportiva EA7, sarà comunque protagonista della settimana della moda maschile di Milano con un evento speciale per celebrare gli imminenti Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, di cui è partner e official outfitter dell’Italia Team. Si terrà sabato 17 gennaio presso lo store Emporio Armani di via Manzoni 31.