UN NUOVO CAPITOLO

Emporio Armani lascia la Fashion week uomo: sfilerà con la donna

Una decisione già valutata da Giorgio Armani. Ci sarà comunque un evento speciale dedicato a Milano Cortina 2026

01 Dic 2025 - 06:58
Emporio Armani collezione uomo primavera estate 2026 © Catwalk Pictures

Emporio Armani collezione uomo primavera estate 2026 © Catwalk Pictures

Nuovo corso per Emporio Armani. A partire dalla stagione autunno inverno 2026-2027, le collezioni uomo del marchio saranno presentate nel corso delle settimane della moda femminili di Milano, congiuntamente alle collezioni Emporio Armani donna. L’annuncio ufficiale è arrivato dalla stessa maison. 

Emporio Armani, si apre un nuovo capitolo

 La decisione, già valutata dallo stesso Giorgio Armani, e riconfermata da Leo Dell’Orco e Silvana Armani, segna un nuovo capitolo per Emporio, sottolineando la vocazione del “marchio contenitore” al dialogo armonico e a una visione stilistica condivisa. Tuttavia il brand, con la sua declinazione sportiva EA7, sarà comunque protagonista della settimana della moda maschile di Milano con un evento speciale per celebrare gli imminenti Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, di cui è partner e official outfitter dell’Italia Team. Si terrà sabato 17 gennaio presso lo store Emporio Armani di via Manzoni 31. 

Quando ci saranno le prossime sfilate di Giorgio Armani?

 Il calendario delle sfilate maschili chiuderà, come di consueto, con lo show Giorgio Armani, che avrà luogo il 19 gennaio in via Borgonuovo 21. Le sfilate di alta moda Giorgio Armani Privé si terranno invece regolarmente a gennaio e a luglio presso Palazzo Armani a Parigi. Quanto a Giorgio Armani donna, manterrà il suo appuntamento nel calendario della fashion week milanese.

armani
emporio armani

