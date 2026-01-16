Sfilate Fashion Week, Zegna: come rendere perfetto l’armadio di un uomo

Ci ha pensato Alessandro Sartori a portare in passerella alla Milano Fashion Week maschile l’armadio perfetto. Il direttore artistico di Zegna ha compiuto un vero e proprio viaggio nel guardaroba degli uomini della famiglia, partendo proprio dalla prima giacca realizzata nel 1930 per il fondatore, il conte Ermenegildo. Una collezione, quella per il prossimo autunno inverno, che sembra costruita come un archivio del ben vestire.