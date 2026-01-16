Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Moda
1 di 11
© Afp | Ralph Lauren autunno inverno 2026-2027
© Afp | Ralph Lauren autunno inverno 2026-2027
© Afp | Ralph Lauren autunno inverno 2026-2027

© Afp | Ralph Lauren autunno inverno 2026-2027

© Afp | Ralph Lauren autunno inverno 2026-2027

DOPO 20 ANNI DI ASSENZA

Milano Fashion Week, Ralph Lauren e il ritorno dello stile americano

Tra le sfilate più attese di questa settimana della moda maschile, lo show come un "riassunto" della visione dello stilista newyorchese

16 Gen 2026 - 21:38
11 foto

Ralph Lauren non è venuto a Milano ma in passerella c’era tutta l’essenza del suo stile. Quello del designer newyorchese, 86 anni, è un ritorno nel calendario delle sfilate della Fashion Week dopo vent’anni di assenza. Tra gli eventi più attesi di questa settimana della moda uomo meneghina, dedicata all’autunno inverno 2026-2027, lo show in programma nella giornata di apertura è stato allestito per pochi intimi nella sede del brand in via San Barnaba. Presentate le creazioni delle linee Polo e Purple Label: dagli abiti di ispirazione workwear a quelli sartoriali, un “riassunto” della sua moda.

Leggi anche
Naomi Watts e Jessica Chastain, tra gli ospiti della sfilata, e uno dei look della collezione Ralph Lauren primavera estate 2026

Sfilate Fashion Week, Ralph Lauren: "La forza è nella sensualità"

Sfilate, Ralph Lauren: a New York star Laetitia Casta e Bella Hadid

fashion week
milano fashion week
ralph lauren

Sullo stesso tema