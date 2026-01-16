Milano Fashion Week, Ralph Lauren e il ritorno dello stile americano

Ralph Lauren non è venuto a Milano ma in passerella c’era tutta l’essenza del suo stile. Quello del designer newyorchese, 86 anni, è un ritorno nel calendario delle sfilate della Fashion Week dopo vent’anni di assenza. Tra gli eventi più attesi di questa settimana della moda uomo meneghina, dedicata all’autunno inverno 2026-2027, lo show in programma nella giornata di apertura è stato allestito per pochi intimi nella sede del brand in via San Barnaba. Presentate le creazioni delle linee Polo e Purple Label: dagli abiti di ispirazione workwear a quelli sartoriali, un “riassunto” della sua moda.