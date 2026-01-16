Sfilate Fashion Week, Zegna: come rendere perfetto l’armadio di un uomo

© IPA | Zegna, collezione autunno inverno 2026-2027
© IPA | Zegna, collezione autunno inverno 2026-2027
© IPA | Zegna, collezione autunno inverno 2026-2027
© IPA | Zegna, collezione autunno inverno 2026-2027
Lo show di apertura della settimana della moda maschile di Milano si è trasformato in una lezione di stile
Ci ha pensato Alessandro Sartori a portare in passerella alla Milano Fashion Week maschile l’armadio perfetto. Il direttore artistico di Zegna ha compiuto un vero e proprio viaggio nel guardaroba degli uomini della famiglia, partendo proprio dalla prima giacca realizzata nel 1930 per il fondatore, il conte Ermenegildo. Una collezione, quella per il prossimo autunno inverno, che sembra costruita come un archivio del ben vestire.