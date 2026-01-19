Armani uomo, una collezione che avrebbe reso felice Re Giorgio

Giorgio Armani uomo autunno inverno 2026-2027: i best look
© Ufficio stampa | Giorgio Armani collezione uomo autunno inverno 2026-2027
© Ufficio stampa | Giorgio Armani collezione uomo autunno inverno 2026-2027
La sfilata tributo nata dal lavoro di Leo Dell'Orco, braccio destro dello stilista, custode del suo linguaggio estetico e dei suoi valori
Giorgio Armani uomo autunno inverno 2026-2027: Leo Dell'Orco con i modelli nel finale di sfilata (credit: SGP) © Ufficio stampa
Da applausi a scena aperta. Armani dopo Giorgio Armani ha ufficialmente preso il via con la sfilata della collezione uomo per il prossimo autunno inverno che ha chiuso la Milano Fashion Week. Più che un debutto, la consacrazione di Leo Dell'Orco, che dalla scomparsa dello stilista - avvenuta lo scorso 4 settembre - è al timone della direzione creativa della linea maschile. In passerella, tutti i codici della maison, tra continuità e sguardo rivolto al futuro.
Il nuovo capitolo di Armani in scena lì dove tutto è iniziato, in un luogo usato dallo stilista per le visioni private delle sue creazioni, il piccolo teatro di via Borgonuovo 21, sede storica del brand. In passerella una collezione chiamata "Cangiante", aggettivo che descrive ciò che cambia e si trasforma a seconda dell'angolazione, della prospettiva da cui si osserva, della luce. L'uomo per il prossimo autunno inverno riflette con coerenza lo stile armaniano per antonomasia, così com'è nell'immaginario collettivo. Ma si illumina anche di nuovi riflessi, in continuo mutamento.
Il punto di vista di Leo Dell’Orco nasce con naturalezza da un’esperienza nel marchio lunga quarant’anni al fianco di Giorgio Armani e dal desiderio di imprimere un segno personale a quello che si presenta come il suo debutto. È il colore che emerge in questa collezione: discreto ma deciso, brillante ma sottile. Note di verde oliva, viola ametista e blu lapislazzuli spiccano in una palette di grigi, beige, neutri, neri e blu intensi. Le consistenze dei tessuti - velluto, crêpe e ciniglia - sono amalgamate ai cashmere garzati, alle lane battute e alle pelli dalla mano ricca, tattile e opaca. La silhouette è fluida, i volumi sono sciolti: blouson, giacche dalle abbottonature basse, cappotti avvolgenti, camicie con o senza collo e pantaloni ampi che ricadono su scarpe di suede e boot. Anche l’abbigliamento da neve è permeato dalla stessa idea di eleganza facile e dai bagliori vellutati. La maglieria è una presenza importante, morbida e materica. La sera accende il nero di note preziose. Gli accessori sono borse capienti o a tracolla, cinture con ganci grafici, cappelli dalla tesa ampia e occhiali dal design leggero. Tutto accompagna il corpo e il movimento, com'è sempre in Giorgio Armani, senza costringere.
© Ufficio stampa | Giorgio Armani collezione uomo autunno inverno 2026-2027
© Ufficio stampa | Giorgio Armani collezione uomo autunno inverno 2026-2027