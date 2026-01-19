Armani uomo, una collezione che avrebbe reso felice Re Giorgio

Il punto di vista di Leo Dell’Orco nasce con naturalezza da un’esperienza nel marchio lunga quarant’anni al fianco di Giorgio Armani e dal desiderio di imprimere un segno personale a quello che si presenta come il suo debutto. È il colore che emerge in questa collezione: discreto ma deciso, brillante ma sottile. Note di verde oliva, viola ametista e blu lapislazzuli spiccano in una palette di grigi, beige, neutri, neri e blu intensi. Le consistenze dei tessuti - velluto, crêpe e ciniglia - sono amalgamate ai cashmere garzati, alle lane battute e alle pelli dalla mano ricca, tattile e opaca. La silhouette è fluida, i volumi sono sciolti: blouson, giacche dalle abbottonature basse, cappotti avvolgenti, camicie con o senza collo e pantaloni ampi che ricadono su scarpe di suede e boot. Anche l’abbigliamento da neve è permeato dalla stessa idea di eleganza facile e dai bagliori vellutati. La maglieria è una presenza importante, morbida e materica. La sera accende il nero di note preziose. Gli accessori sono borse capienti o a tracolla, cinture con ganci grafici, cappelli dalla tesa ampia e occhiali dal design leggero. Tutto accompagna il corpo e il movimento, com'è sempre in Giorgio Armani, senza costringere.