Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Moda
I TREND DALLE SFILATE

Fashion Week, Prada: mantelline e maxi polsini, una collezione “scomoda”

“Sappiamo così poco che non possiamo prevedere il futuro – ha spiegato Miuccia Prada –, quindi negli abiti abbiamo bisogno di chiarezza”

19 Gen 2026 - 07:02
Prada, collezione uomo autunno inverno 2026-2027  © Catwalk Pictures

Prada, collezione uomo autunno inverno 2026-2027  © Catwalk Pictures

Le radici del vestire oggi. Prada “riporta a casa” e trasforma, con la sua collezione uomo per l’autunno inverno 2026-2027. In passerella, per la Milano Fashion Week, trench e cappotti abbinati ai cappelli, camicie stampate e dettagli che hanno catalizzato la scena, come i maxi polsini allungati e le mantelline colorate a mo’ di cappa. “Before and next”, l’hanno chiamata Miuccia Prada e Raf Simons. 

La sfilata di Prada e la nuova collezione uomo

 I due designer hanno voluto, così, sottolineare un lavoro fatto di recupero dal passato e possibilità per il futuro, a partire da una riflessione sul senso del presente. A sottolinearlo, anche l’allestimento della sfilata – che si è tenuta “in casa”, presso la Fondazione Prada –, che richiamava un antico palazzo in ristrutturazione. Cosa siamo in grado di creare partendo da quanto già conosciamo?, è infatti la domanda che ha dato vita alla collezione. 

Leggi anche
Miuccia Prada e la sfilata di presentazione della collezione donna primavera estate 2026

Fashion Week, Prada: "La moda è per quando non si hanno problemi"

Il grembiule protagonista della sfilata di presentazione della collezione primavera estate 2026 di Miu Miu

Perché il grembiule delle nonne è diventato di colpo super trendy

La riflessione di Miuccia Prada

 “Scomodo è il termine perfetto per me per definire questo momento storico – ha spiegato la stilista –. Sappiamo così poco che non possiamo prevedere il futuro, quindi negli abiti abbiamo bisogno di chiarezza, di precisione. C'è un'appartenenza al passato che ci interessa, anche mentre cerchiamo la novità. È un segno di rispetto: andare avanti ma senza cancellare ciò che è venuto prima, mantenere un'idea di bellezza e trasformarla in qualcosa di nuovo”.

Fashion Week, Prada: i best look della sfilata uomo autunno inverno 2026-2027

1 di 14
© Catwalk Pictures | Prada, collezione uomo autunno inverno 2026-2027
© Catwalk Pictures | Prada, collezione uomo autunno inverno 2026-2027
© Catwalk Pictures | Prada, collezione uomo autunno inverno 2026-2027

© Catwalk Pictures | Prada, collezione uomo autunno inverno 2026-2027

© Catwalk Pictures | Prada, collezione uomo autunno inverno 2026-2027

Leggi anche
Dolce&Gabbana Uomo autunno inverno 2026: "The Portrait of Man"

Fashion Week, Dolce&Gabbana traccia il ritratto di ogni uomo

Emporio Armani collezione uomo primavera estate 2026

Emporio Armani lascia la Fashion week uomo: sfilerà con la donna

prada
fashion week

Sullo stesso tema