Fashion Week, Prada: mantelline e maxi polsini, una collezione “scomoda”

Fashion Week, Prada: i best look della sfilata uomo autunno inverno 2026-2027
© Catwalk Pictures | Prada, collezione uomo autunno inverno 2026-2027
Prada, collezione uomo autunno inverno 2026-2027 © Catwalk Pictures
Le radici del vestire oggi. Prada “riporta a casa” e trasforma, con la sua collezione uomo per l’autunno inverno 2026-2027. In passerella, per la Milano Fashion Week, trench e cappotti abbinati ai cappelli, camicie stampate e dettagli che hanno catalizzato la scena, come i maxi polsini allungati e le mantelline colorate a mo’ di cappa. “Before and next”, l’hanno chiamata Miuccia Prada e Raf Simons.
I due designer hanno voluto, così, sottolineare un lavoro fatto di recupero dal passato e possibilità per il futuro, a partire da una riflessione sul senso del presente. A sottolinearlo, anche l’allestimento della sfilata – che si è tenuta “in casa”, presso la Fondazione Prada –, che richiamava un antico palazzo in ristrutturazione. Cosa siamo in grado di creare partendo da quanto già conosciamo?, è infatti la domanda che ha dato vita alla collezione.
“Scomodo è il termine perfetto per me per definire questo momento storico – ha spiegato la stilista –. Sappiamo così poco che non possiamo prevedere il futuro, quindi negli abiti abbiamo bisogno di chiarezza, di precisione. C'è un'appartenenza al passato che ci interessa, anche mentre cerchiamo la novità. È un segno di rispetto: andare avanti ma senza cancellare ciò che è venuto prima, mantenere un'idea di bellezza e trasformarla in qualcosa di nuovo”.
