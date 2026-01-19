Fashion Week, Prada: mantelline e maxi polsini, una collezione “scomoda”

Le radici del vestire oggi. Prada “riporta a casa” e trasforma, con la sua collezione uomo per l’autunno inverno 2026-2027. In passerella, per la Milano Fashion Week, trench e cappotti abbinati ai cappelli, camicie stampate e dettagli che hanno catalizzato la scena, come i maxi polsini allungati e le mantelline colorate a mo’ di cappa. “Before and next”, l’hanno chiamata Miuccia Prada e Raf Simons.