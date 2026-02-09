Super Bowl, Bad Bunny e Lady Gaga hanno scelto look di fast fashion

Super Bowl 2026, Bad Bunny e Lady Gaga: i look "democratici"
© IPA | Lady Gaga e Bud Bunny nell'Halftime Show del Superbowl 2026
© IPA | Lady Gaga e Bud Bunny nell'Halftime Show del Superbowl 2026
Gli artisti non hanno indossato creazioni di alta moda ma outfit “popolari”, in linea con il messaggio dello show
Lady Gaga e Bud Bunny nell'Halftime Show del Superbowl © Afp
Rivoluzione al Super Bowl. La “festa nazionale” degli Stati Uniti mai come quest’anno sta facendo notizia per lo show dal forte significato politico che ha assunto con l’esibizione di Bad Bunny. Protagonista sul palco dell’Half Time assieme a Lady Gaga e ad altri artisti – Ricky Martin, Pedro Pascal, Jessica Alba, Cardi B e Karol G – ha di fatto trasformato l’evento nella celebrazione di Portorico e del contributo latino alla cultura statunitense. Un messaggio rimarcato anche dalla scelta dei look “popolari”.
Fresco di Grammy (e di polemiche per il suo discorso anti-Ice) Benito Antonio Martínez Ocasio – questo il vero nome di Bad Bunny – è un rapper, cantautore, produttore discografico, wrestler e attore portoricano. Per l’evento più importante del football americano, diventato un fenomeno globale, ha vestito un look completamente bianco di Zara, marchio di moda spagnolo leader mondiale del “fast fashion”. Camicia con colletto e cravatta, pantaloni chino, sneakers e una maglia di ispirazione sportiva con il numero 64. Secondo i fan, riferimento all’anno di nascita di sua madre, Lysaurie Ocasio. Firmato Zara anche il secondo look completato da una giacca doppiopetto.
Quanto a Lady Gaga, anche la star ha scelto di non indossare un abito realizzato da una maison di lusso ma di restare in tema con una creazione su misura di uno stilista di origini dominicane, Raul Lopez per Luar.
© IPA | Lady Gaga e Bud Bunny nell'Halftime Show del Superbowl 2026
© IPA | Lady Gaga e Bud Bunny nell'Halftime Show del Superbowl 2026