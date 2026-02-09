Super Bowl, Bad Bunny e Lady Gaga hanno scelto look di fast fashion

Rivoluzione al Super Bowl. La “festa nazionale” degli Stati Uniti mai come quest’anno sta facendo notizia per lo show dal forte significato politico che ha assunto con l’esibizione di Bad Bunny. Protagonista sul palco dell’Half Time assieme a Lady Gaga e ad altri artisti – Ricky Martin, Pedro Pascal, Jessica Alba, Cardi B e Karol G – ha di fatto trasformato l’evento nella celebrazione di Portorico e del contributo latino alla cultura statunitense. Un messaggio rimarcato anche dalla scelta dei look “popolari”.