Super Bowl, Bad Bunny fa la storia con uno show in spagnolo

Vestito di bianco e con il cognome stampato sulla maglia, Bad Bunny ha aperto lo spettacolo con Tití Me Preguntó, trasformando il palco in un racconto visivo della sua terra, tra canne da zucchero, pava tradizionale (il cappello di paglia tipico del Porto Rico) e piragua (una granita tipica del Centro America). In tredici minuti di esibizione, arricchita dai cameo di Pedro Pascal, Jessica Alba, Cardi B e Karol G e dalle apparizioni di Lady Gaga e Ricky Martin, l’artista ha ribadito il valore dell’identità e dell’autenticità, chiudendo con un messaggio sul maxi schermo: “L’unica cosa più potente dell’odio è l’amore”.