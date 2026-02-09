Super Bowl, Trump all’attacco: “Il più brutto di sempre”

"Lo show del Super Bowl è stato assolutamente terribile, uno dei peggiori di sempre! Non ha alcun senso, è un affronto alla grandezza dell'America e non rappresenta i nostri standard di successo, creatività o eccellenza". È l'attacco a Bad Bunny su Truth dopo la sua performance. "Nessuno capisce una parola di quello che dice questo tizio e il ballo è disgustoso, soprattutto per i bambini che lo guardano in tutti gli Stati Uniti e in tutto il mondo", ha aggiunto il presidente americano.