Minneapolis, nuove proteste pacifiche contro gli agenti Ice
La popolazione organizza blocchi lungo le strade della capitale del Minnesota
© Afp
A Minneapolis non si fermano le proteste contro gli agenti dell'Ice. Gli abitanti stanno, infatti, sperimentando una nuova tattica per rallentare e scoraggiare l'ingresso di altri uomini dell'agenzia federale statunitense sull'immigrazione. Stando a quanto riportato dalla Cnn, si stanno organizzando dei "blocchi filtranti" lungo le strade della città. Si tratta di feste di quartiere improvvisate nel mezzo delle strade che rallentano, in alcuni casi bloccano, il passaggio agli agenti.
La rabbia dello "zar dei confini"
Queste feste hanno già suscitato l'ira di Tom Homan, responsabile della sicurezza dei confini al quale Donald Trump ha ora affidato le operazioni dell'Ice in Minnesota, noto anche come "Zar dei confini". Negli ultimi giorni sono stati allestiti dei blocchi soprattutto nella zona sud della città, in un incrocio nevralgico, per creare una sorta di rotonda sulla trafficata strada provinciale. Questo tipo di proteste sono completamente pacifiche e, al momento, non si registrano incidenti o arresti.