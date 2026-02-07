Giudice Usa: Per ora il bimbo arrestato dall'Ice e la sua famiglia non saranno espulsi

La famiglia del bambino di cinque anni arrestato dall'Ice a Minneapolis il 20 gennaio scorso avrà più tempo per presentare la richiesta di asilo. A stabilirlo è un tribunale americano che ha concesso il rinvio e posticipato l'udienza. "Siamo grati per il sostegno ricevuto dalla comunità e restiamo al fianco della famiglia" ha dichiarato Danielle Molliver, l'avvocato che aveva chiesto al tribunale più tempo per rispondere alla mozione per l'espulsione presentata dal dipartimento per la sicurezza interna. Il piccolo e suo padre, Adrian Alexander Conejo Arias, erano stati prelevati il 20 gennaio scorso dal vialetto innevato delle loro casa alla periferia di Minneapolis per essere poi condotti in un centro di detenzione a Dilley, in Texas. Il fatto aveva scatenato un'ondata di dissenso e indignazione dopo che le immagini del bambino spaventato accanto a un agente dell'immigrazione erano circolate sul web.