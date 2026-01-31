È libero Liam, il bimbo di 5 anni arrestato dall'Ice | Il giudice: "Trump calpesta la Dichiarazione d'Indipendenza"

Deve essere rilasciato immediatamente Liam Conejos Ramos, il bimbo di 5 anni arrestato a Minneapolis dall'Ice in una retata in cui è finito in manette anche suo padre e con lui è stato trasferito in un centro di detenzione in Texas. Intercettato di ritorno dall'asilo - zaino di Spiderman in spalla e cappello blu acceso in testa - la foto del piccolo Liam era diventata virale e aveva causato un'ondata di indignazione contro l'operato dell'agenzia anti-immigrazione americana.