La ragione nella Bibbia

È libero Liam, il bimbo di 5 anni arrestato dall'Ice | Il giudice: "Trump calpesta la Dichiarazione d'Indipendenza"

Il bambino era stato deportato con il padre da Minneapolis a un carcere in Texas. Il giudice cita la Gesù: "Lasciate che i bimbi vengano a me"

31 Gen 2026 - 22:47
 Liam Ramos, 5 anni © X

 Liam Ramos, 5 anni © X

Deve essere rilasciato immediatamente Liam Conejos Ramos, il bimbo di 5 anni arrestato a Minneapolis dall'Ice in una retata in cui è finito in manette anche suo padre e con lui è stato trasferito in un centro di detenzione in Texas. Intercettato di ritorno dall'asilo - zaino di Spiderman in spalla e cappello blu acceso in testa - la foto del piccolo Liam era diventata virale e aveva causato un'ondata di indignazione contro l'operato dell'agenzia anti-immigrazione americana. 

Leggi anche
 Liam, 5 anni

Minneapolis, giudice sospende l'espulsione del piccolo Liam

Che poteri hanno gli agenti Ice? Perché possono uccidere senza essere incriminati?

L'obiettivo di arresti: "Tremila al giorno"

 A ordinare il rilascio immediato di Liam Conejos Ramos è stato il giudice distrettuale Fred Biery, secondo cui "il caso ha origine da un'azione mal concepita e attuata in modo incompetente da parte del governo, cioè quella di perseguire quote giornaliere di espulsioni, anche a costo di traumatizzare i bambini". Secondo il capo dello staff per le strategie politiche nella Casa Bianca, Stephen Miller, l'obiettivo sarebbe di tremila arresti al giorno.

Leggi anche

Minneapolis, sospesi i due agenti dell'Ice che hanno ucciso Alex Pretti | I democratici chiedono le dimissioni della segretaria alla Sicurezza interna, Kristi Noem

Minneapolis, media: "Ice ha arrestato bimba di due anni e il padre"

Le motivazioni del rilascio

 Biery ha poi aggiunto: "È evidente anche l'ignoranza del governo riguardo a un documento storico americano chiamato Dichiarazione di Indipendenza", accostando la condotta dell'amministrazione Trump a quella dei sovrani inglesi, che spinse il futuro presidente Thomas Jefferson a scrivere uno dei testi fondanti degli Stati Uniti. L'ordine di scarcerazione si chiude poi con una citazione biblica di Gesù: "Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché il Regno dei cieli appartiene a chi è come loro". Lo stesso giudice pochi giorni prima aveva sospeso l'espulsione dagli Stati Uniti del piccolo Liam e del padre.

Ti potrebbe interessare

videovideo
ice
minneapolis
arresti

Sullo stesso tema