Ice, Donald Trump ordina il ritiro di 700 agenti da Minneapolis

La decisione - ha spiegato Homan, riguarderà esclusivamente l'area di Minneapolis e il Minnesota. La riduzione degli effettivi nello Stato governato dai democratici sarà accompagnato anche da una nuova organizzazione interna all'Agenzia anti-immigrazione: "Ogni grande operazione a cui abbia mai partecipato prevedeva un'unica catena di comando ed è in questa direzione che ci stiamo muovendo", ha detto. Homan ha aggiunto che, nonostante il ritiro, il personale federale impegnato nelle attività di sicurezza non lascerà lo Stato finché non si registrerà un cambiamento nelle condizioni di "illegalità" che ostacolano le operazioni per arginare la migrazione irregolare.