Ice, Donald Trump ordina il ritiro di 700 agenti da Minneapolis
Lo zar dei confini Homan, nuovo ufficiale in capo dell'Ice, ha puntualizzato: "La missione non cambia. Gli immigrati irregolari saranno deportati"
© Ansa
Circa 700 agenti dell'Ice lasceranno la città di Minneapolis nelle prossime ore, dove da ormai un mese avevano messo in piedi una massiccia operazione anti-immigrazione durante cui sono morte due persone. Lo ha annunciato il responsabile federale per il controllo delle frontiere Tom Homan, nuovo ufficiale in capo dell'Ice. A Minneapolis ne rimarranno circa duemila.
La spiegazione di Homan: "La missione continua"
"Vogliamo rendere la nostra operazione più efficiente e intelligente. Non ci stiamo arrendendo". Ha insistito più volte su questo punto Tom Homan, specificando che l'Ice e le forze di polizia "non stanno rinunciando alla missione del presidente di un'operazione di deportazione di massa. Se siete nel paese illegalmente, vi troviamo e vi deportiamo".
Le novità nell'Ice
La decisione - ha spiegato Homan, riguarderà esclusivamente l'area di Minneapolis e il Minnesota. La riduzione degli effettivi nello Stato governato dai democratici sarà accompagnato anche da una nuova organizzazione interna all'Agenzia anti-immigrazione: "Ogni grande operazione a cui abbia mai partecipato prevedeva un'unica catena di comando ed è in questa direzione che ci stiamo muovendo", ha detto. Homan ha aggiunto che, nonostante il ritiro, il personale federale impegnato nelle attività di sicurezza non lascerà lo Stato finché non si registrerà un cambiamento nelle condizioni di "illegalità" che ostacolano le operazioni per arginare la migrazione irregolare.