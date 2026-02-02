I due agenti che hanno sparato ad Alex Pretti a Minneapolis, in Minnesota, sono stati identificati. Secondo quanto riportato da ProPublica, piattaforma no-profit di giornalismo investigativo, si tratterebbe di "Jesus Ochoa e Raymundo Gutierrez, rispettivamente di 43 e 35 anni e provenienti dal Texas". Le autorità si sono finora rifiutate di diffondere i nomi e hanno fornito poche informazioni riguardo all'incidente.