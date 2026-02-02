L'INFERIERE UCCISO A MINNEAPOLIS

Alex Pretti, media Usa: "Gli agenti che hanno sparato sono Raymundo Gutierrez e Jesus Ochoa"

I due "hanno rispettivamente 35 e 43 anni e provengono dal Texas". Lo riporta la piattaforma "ProPublica", citata da altre testate americane

02 Feb 2026 - 12:18
I due agenti che hanno sparato ad Alex Pretti a Minneapolis, in Minnesota, sono stati identificati. Secondo quanto riportato da ProPublica, piattaforma no-profit di giornalismo investigativo, si tratterebbe di "Jesus Ochoa e Raymundo Gutierrez, rispettivamente di 43 e 35 anni e provenienti dal Texas". Le autorità si sono finora rifiutate di diffondere i nomi e hanno fornito poche informazioni riguardo all'incidente.

Chi sono i due agenti

 Secondo quanto riporta ProPublica, Ochoa è un "agente del Border Patrol" che sarebbbe entrato a far parte del Custom and Border Protection nel 2018. Gutierrez ne farebbe parte invece dal 2014 e sarebbe stato assegnato a una "squadra speciale che conduce operazioni ad alto rischio" simili a quelle degli Swat.

