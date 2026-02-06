Il video folle postato da Trump: Barack e Michelle Obama trasformati in scimmie
Il filmato è dedicato a presunti brogli elettorali nelle elezioni del 2020, quelle vinte da Joe Biden
© Dal Web
I volti di Barack e Michelle Obama photoshoppati su corpi da scimmia. L'immagine compare in un video diffuso da Donald Trump sul social Truth e incentrato su alcune teorie del complotto riguardo il presunto voto truccato nelle elezioni del 2020, quelle vinte da Joe Biden, in cinque stati chiave (North Carolina, Wisconsin, MIchigan, Georgia e Pennsylvania). La clip arriva quasi al termine del filmato, in un intermezzo di pochi istanti, e si vedono chiaramente gli Obama ritratti come primati. In più, come se il contenuto non fosse già di per sé marcatamente razzista, come sottofondo c'è il brano "The lion sleeps tonight" dei The Tokens.
U.S. President Donald Trump posted this on Truth Social, which featured the Obamas as monkeys. pic.twitter.com/f0ovYjPnDy— Open Source Intel (@Osint613) February 6, 2026
Le reazioni
"Ogni singolo repubblicano deve denunciarlo, si tratta di un comportamento disgustoso da parte del Presidente" tuona su X il governatore della California Gavin Newsom. Gli fa eco anche Ben Rhodes, ex consigliere per la sicurezza nazionale e consigliere proprio di Barack Obama: "Che Trump e i suoi seguaci razzisti continuino a tormentarsi pensando che in futuro gli americani considereranno gli Obama come figure amate, mentre studieranno lui come una macchia nella nostra storia".
Non è la prima volta che Trump usa in questo modo l'Ia
Gli Obama sono già stati bersaglio del tycoon, che da tempo utilizza l'intelligenza artificiale in questo modo. Lo scorso anno, sempre su Truth, aveva pubblicato un video realizzato con l'intelligenza artificiale in cui Barack Obama veniva arrestato nello Studio Ovale e compariva dietro le sbarre con una tuta arancione. E, ancora, in un'altra clip si vedeva il leader della minoranza della Camera Hakeem Jeffries con baffi finti e un sombrero. L'ultimo episodio, in ordine di tempo, riguarda le proteste a Minneapolis contro l'operato dell'Ice. In particolare, ha fatto discutere la presunta manipolazione di una foto di una donna arrestata che sui canali social ufficiali della Casa Bianca appariva con un'espressione completamente diversa, più pentita, rispetto a com'era nell'originale.