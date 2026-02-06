Il video folle postato da Trump: Barack e Michelle Obama trasformati in scimmie

Gli Obama sono già stati bersaglio del tycoon, che da tempo utilizza l'intelligenza artificiale in questo modo. Lo scorso anno, sempre su Truth, aveva pubblicato un video realizzato con l'intelligenza artificiale in cui Barack Obama veniva arrestato nello Studio Ovale e compariva dietro le sbarre con una tuta arancione. E, ancora, in un'altra clip si vedeva il leader della minoranza della Camera Hakeem Jeffries con baffi finti e un sombrero. L'ultimo episodio, in ordine di tempo, riguarda le proteste a Minneapolis contro l'operato dell'Ice. In particolare, ha fatto discutere la presunta manipolazione di una foto di una donna arrestata che sui canali social ufficiali della Casa Bianca appariva con un'espressione completamente diversa, più pentita, rispetto a com'era nell'originale.