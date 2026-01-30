Usa: documenta una protesta in Minnesota, arrestato ex reporter della Cnn

Lemon, licenziato dalla Cnn nel 2023, ha dichiarato di non avere alcuna affiliazione con il gruppo e di essere entrato nella chiesa esclusivamente in qualità di giornalista, per documentare la protesta. "Don è un giornalista da 30 anni e il suo lavoro, costituzionalmente protetto, svolto a Minneapolis non è stato diverso da ciò che ha sempre fatto", ha affermato il suo legale Abbe Lowell. "Il Primo Emendamento esiste per proteggere i giornalisti, il cui ruolo è fare luce sulla verità e chiedere conto a chi detiene il potere. Don combatterà queste accuse con forza e fino in fondo in tribunale", ha aggiunto. Altri due partecipanti alla protesta sono stati arrestati con l'accusa di violazioni dei diritti civili.