Alta tensione
Usa: documenta una protesta in Minnesota, arrestato ex reporter della Cnn
L'arresto è avvenuto nei giorni scorsi a Los Angeles, dove il reporter Don Lemon stava seguendo i Grammy Awards
Cresce ancora la tensione In Minnesota. Nelle ultime ore si appreso di un ex reporter della Cnn, Don Lemon, arrestato dagli agenti federali per aver preso parte a una manifestazione di cittadini contrari alle politiche sull'immigrazione. L'arresto è avvenuto a Los Angeles, dove Lemon stava seguendo i Grammy Awards. A riportare la notizia il New York Times. Secondo quanto ricostruito il giornalista, lo scorso 18 gennaio, si trovava nella chiesta di St. Paul per documentare la protesta di un gruppo di manifestanti contrari alle politiche sull'immigrazione che aveva interrotto una funzione religiosa. L'arresto è avvenuto dopo che, la scorsa settimana, un giudice aveva respinto il primo tentativo dei pubblici ministeri di incriminare il giornalista.
Lemon, licenziato dalla Cnn nel 2023, ha dichiarato di non avere alcuna affiliazione con il gruppo e di essere entrato nella chiesa esclusivamente in qualità di giornalista, per documentare la protesta. "Don è un giornalista da 30 anni e il suo lavoro, costituzionalmente protetto, svolto a Minneapolis non è stato diverso da ciò che ha sempre fatto", ha affermato il suo legale Abbe Lowell. "Il Primo Emendamento esiste per proteggere i giornalisti, il cui ruolo è fare luce sulla verità e chiedere conto a chi detiene il potere. Don combatterà queste accuse con forza e fino in fondo in tribunale", ha aggiunto. Altri due partecipanti alla protesta sono stati arrestati con l'accusa di violazioni dei diritti civili.