Minnesota, Trump: "Non ritireremo gli agenti dell'Ice" | "Sarebbe fantastico se non dovessimo attaccare l'Iran"
Le dichiarazioni prima della proiezione al Kennedy Center del documentario "Melania" sulla first lady
trump dazi © Ansa
Iran, Ice e Fed. Donald Trump a tutto tondo prima della proiezione del docu-film sulla first lady, Melania, proiettato al Kennedy Center. Il presidente degli Stati Uniti è tornato sui propri passi dichiarando che sull'Ice rimarrà a Minnesota. E ancora, il tycoon ha affrontato questioni di politiche estere: dall'Iran fino ai rapporti con Londra.
"Non ritireremo gli agenti Ice"
"Non ritireremo gli agenti dell'immigrazione dal Minnesota", "assolutamente no": lo ha detto Donald Trump ai reporter.
"Sarebbe fantastico non attaccare l'Iran"
Donald Trump ha detto che "si spera" non sarà necessario un intervento militare contro l'Iran. "Abbiamo molte navi molto grandi e molto potenti che stanno navigando verso l'Iran proprio ora, e sarebbe fantastico se non dovessimo usarle", ha dichiarato ai reporter.
La nomina del successore della Fed
Donald Trump ha detto che annuncera' venerdi' mattina (nel pomeriggio in Italia) il successore del presidente della Fed, Jerome Powell, il cui mandato scade a maggio.
"Pericolosa la volontà di Londra di avvicinarsi alla Cina"
Donald Trump ha giudicato "molto pericolosa" la volontà del Regno Unito di avvicinarsi alla Cina.