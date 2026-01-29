Ucraina, Trump: "Putin ha accettato di non attaccare per una settimana"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato anche che il suo inviato speciale Steve Witkoff e il genero Jared Kushner stanno lavorando duramente per risolvere il conflitto in Ucraina, aggiungendo "ce la faremo". "Steve Witkoff sta lavorando molto duramente, così come Jared e tutti gli altri, e penso che ce la faremo", ha detto Trump durante una riunione del proprio gabinetto. "Abbiamo messo fine a otto guerre e credo che un'altra stia arrivando", ha ribadito.