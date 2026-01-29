Iran, media americani: "Trump valuta attacchi di vasta portata"
L'opzione sarebbe sul tavolo del presidente Usa dopo il fallimento dei colloqui sul programma nucleare di Teheran
© Afp
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando l'opzione di lanciare attacchi militari di vasta portata contro l'Iran dopo il fallimento dei colloqui sul programma nucleare di Teheran. Lo ha riferito la Cnn, citando fonti informate. Nei giorni scorsi il New York Times aveva già riportato che l'ultima settimana di contatti non aveva prodotto progressi nella riduzione delle tensioni, poiché l'Iran continuerebbe a respingere le richieste avanzate dal tycoon.
Il piano americano
Secondo l'emittente americana, tra le opzioni prese in esame dalla Casa Bianca figurano raid aerei contro dirigenti iraniani e responsabili della sicurezza, oltre a possibili attacchi contro impianti nucleari e strutture governative. Trump non avrebbe tuttavia ancora preso una decisione definitiva. Sempre secondo le fonti citate, il presidente ritiene che l'arrivo nella regione del gruppo d'attacco navale statunitense precedentemente dispiegato possa ampliare le opzioni militari a sua disposizione.
Altissima tensione
Dopo le recenti dichiarazioni minacciose del presidente americano Trump nei confronti di Teheran, non si sarebbero registrati contatti diretti significativi tra le due parti negli ultimi giorni, ha aggiunto la Cnn.
Kallas (Ue): "Nuove sanzioni all'Iran"
L'Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, è tornata a parlare delle proteste in Iran e della repressione del regime. "È chiaro ciò che vediamo: il bilancio delle vittime e le proteste in Iran, e i mezzi adottati dal regime sono davvero, davvero severi. Ecco perché stiamo anche inviando un messaggio chiaro: se si reprime qualcuno, si paga un prezzo, e si verrà sanzionati per questo", ha rimarcato. "Adotteremo nuove sanzioni all'Iran e mi aspetto anche che concorderemo sull'inserimento della Guardia Rivoluzionaria Iraniana nella lista dei terroristi. Questo li metterà sullo stesso piano di al-Qaeda, Hamas e Daesh. Se agisci come terrorista, dovresti anche essere trattato come terrorista", ha detto Kallas al suo arrivo al Consiglio Affari esteri a Bruxelles.