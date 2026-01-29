Iran, media americani: "Trump valuta attacchi di vasta portata"

L'Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, è tornata a parlare delle proteste in Iran e della repressione del regime. "È chiaro ciò che vediamo: il bilancio delle vittime e le proteste in Iran, e i mezzi adottati dal regime sono davvero, davvero severi. Ecco perché stiamo anche inviando un messaggio chiaro: se si reprime qualcuno, si paga un prezzo, e si verrà sanzionati per questo", ha rimarcato. "Adotteremo nuove sanzioni all'Iran e mi aspetto anche che concorderemo sull'inserimento della Guardia Rivoluzionaria Iraniana nella lista dei terroristi. Questo li metterà sullo stesso piano di al-Qaeda, Hamas e Daesh. Se agisci come terrorista, dovresti anche essere trattato come terrorista", ha detto Kallas al suo arrivo al Consiglio Affari esteri a Bruxelles.