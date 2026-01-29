Iran, Merz: "Il regime di Teheran ha i giorni contati"

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo turco, Hakan Fidan, dove è stato discusso come "ridurre le tensioni" nel contesto delle proteste anti governative e delle minacce di attacco da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "In questa telefonata, i ministri degli Esteri di Iran e Turchia, pur respingendo le minacce e gli interventi distruttivi negli affari dei Paesi della regione, hanno sottolineato l'importanza degli sforzi continui di tutte le parti interessate per prevenire l'escalation delle tensioni e le minacce alla pace e alla stabilità regionale", riporta il ministero degli Esteri di Teheran in un messaggio su X mentre il colloquio telefonico è stato confermato anche dalla Turchia.