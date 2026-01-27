Teheran convoca l'ambasciatrice italiana dopo la proposta di Tajani sui pasdaran
Il ministro degli Esteri vuole includere i Guardiani della Rivoluzione nella lista dei gruppi terroristici
© Afp
L'ambasciatrice d'Italia a Teheran, Paola Amadei, è stata convocata al ministero degli Esteri iraniano. Alla base della decisione l'annuncio di Tajani, di voler proporre giovedì alla riunione dei ministri degli Esteri europei a Bruxelles l'inclusione dei pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche. La notizia, riportata dal Teheran Times è stata confermata da fonti diplomatiche italiane.
Iran International, citando media di Stato iraniani, evidenzia che il ministero degli Esteri di Teheran ha definito "irresponsabili" le parole del ministro italiano sui pasdaran. Inoltre, dopo la convocazione dell'ambasciatrice il direttore generale per l'Europa occidentale del ministero degli Esteri iraniano ha esortato l'Italia a rivedere quelli che ha definito approcci sconsiderati nei confronti dell'Iran.