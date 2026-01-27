Teheran convoca l'ambasciatrice italiana dopo la proposta di Tajani sui pasdaran

Iran International, citando media di Stato iraniani, evidenzia che il ministero degli Esteri di Teheran ha definito "irresponsabili" le parole del ministro italiano sui pasdaran. Inoltre, dopo la convocazione dell'ambasciatrice il direttore generale per l'Europa occidentale del ministero degli Esteri iraniano ha esortato l'Italia a rivedere quelli che ha definito approcci sconsiderati nei confronti dell'Iran.