Iran, i Pasdaran agli Stati Uniti: "Siamo pronti, abbiamo il dito sul grilletto"

Mentre le navi da guerra statunitensi si stanno dirigendo verso il Medioriente, il generale Pakpour ha avvertito gli Stati Uniti e Israele di "evitare qualsiasi errore di comunicazione". A renderlo noto è Nournews, un'agenzia di stampa vicina al Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano, che ha riportato sul suo canale Telegram le parole di Pakpour. "La Guardia Rivoluzionaria Islamica e il caro Iran sono più pronti che mai, con il dito sul grilletto, a eseguire gli ordini e le direttive del Comandante in Capo", avrebbe affermato il comandante, secondo quanto riportato dall'agenzia.