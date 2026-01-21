Logo Tgcom24
Iran, tv di Stato: "Quasi 3.200 morti nelle proteste"

Secondo gli atttivisti i morti sarebbero molti di più, almeno 4.560

21 Gen 2026 - 19:36
© Ansa

© Ansa

La televisione di Stato iraniana ha reso noto il primo bilancio ufficiale delle vittime delle recenti proteste che hanno infiammato il Paese. La tv ha affermato che 3.117 persone sono state uccise nel corso delle manifestazioni iniziate il 28 dicembre. Si tratta di una cifra diversa rispetto a quella comunicata dagli attivisti che avevano parlato di 4.560 vittime. Secondo la televisione di Stato, del numero complessivo dei morti 2.427 erano civili e membri delle forze di sicurezza. 

