Iran, il regime alimenta il "mercato dei cadaveri": soldi per riavere i corpi

In Iran, anche morire ammazzati ha un costo. Alle famiglie dei manifestanti uccisi viene, come detto, richiesto un "pizzo" per poter riavere indietro la salma del proprio caro. Una somma di denaro da pagare per ogni proiettile che le forze del regime hanno dovuto utilizzare per togliere la vita alla persona. E le cifre richieste sono tutt'altro che abbordabili, soprattutto nel periodo di forte crisi economica che sta vivendo il Paese. Il reddito medio di un lavoratore è inferiore a 100 euro mensili e a chi ha perso un parente viene richiesto il pagamento di cifre che vanno dai 4.000 agli 8.000.