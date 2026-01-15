Logo Tgcom24
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 28 minuti fa

la diretta

Iran, Trump: "Non ci saranno esecuzioni, è una buona notizia" | Tajani: non interrompere le relazioni con Teheran

Il presidente Usa ha commenta così le parole di Araghchi: "Speriamo che continui"

15 Gen 2026 - 13:14
© Ansa

© Ansa

Il presidente statunitense Donald Trump ha festeggiato le parole rilasciate dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi che ha negato che Teheran intenda giustiziare i manifestanti antigovernativi. "Il manifestante iraniano non sarà più condannato a morte dopo gli avvertimenti del presidente Trump. Lo stesso vale per altri", ha scritto sul proprio profilo Truth il tycoon, aggiungendo: "Questa è una buona notizia. Speriamo che continui!". "Mai interrompere i rapporti diplomatici con l'Iran", ha affermato il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, precisando: "Il dialogo è sempre utile, anche con chi non la pensa come noi".

