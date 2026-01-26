Usa, il gruppo navale guidato dalla portaerei Lincoln è arrivato in Medio Oriente

Il gruppo d'attacco navale guidato dalla portaerei Uss Abraham Lincoln è arrivato in Medio Oriente, aumentando la potenza di fuoco americana nella regione in un momento di forti tensioni con l'Iran. La Lincoln e le navi che l'accompagnano sono "attualmente dispiegate in Medio Oriente per promuovere la sicurezza e la stabilità regionali", ha affermato il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) in un post su X.