Usa, Trump: "Una flotta sta navigando verso l'Iran, spero in un accordo"
"A giugno abbiamo annientato la capacità nucleare del Paese nell'operazione Midnight Hammer", ha detto il presidente, parlando delle recenti operazioni militari statunitensi
© ansa
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che un'ulteriore "flotta" di navi militari statunitensi sta navigando verso l'Iran, durante un discorso tenuto in Iowa: lo riporta il Jerusalem Post. "A giugno, abbiamo annientato la capacità nucleare dell'Iran nell'operazione Midnight Hammer", ha dichiarato Trump, parlando delle recenti operazioni militari statunitensi.
"La gente aspettava da 22 anni per farlo... Erano a circa un mese di distanza dall'avere un'arma nucleare. Dovevamo farlo". "C'è un'altra bellissima flotta che fluttua magnificamente verso l'Iran in questo momento", ha aggiunto Trump, esprimendo la speranza che l'Iran "farà un accordo" e "avrebbe dovuto fare un accordo la prima volta".