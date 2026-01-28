Ucraina, Zelensky: "I russi stanno preparando un nuovo massiccio attacco"

Il presidente Volodymyr Zelensky ha avvertito che i russi si stanno preparando a un nuovo attacco contro l'Ucraina. "Sappiamo anche che i russi si stanno preparando per un nuovo attacco. L'intelligence fornisce informazioni al riguardo, è necessario che ora l'America, ora l'Europa, ora tutti i partner capiscano come questo screditi i colloqui diplomatici", afferma il leader ucraino nel suo discorso serale.