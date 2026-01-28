Ucraina, Zelensky: "I russi stanno preparando un nuovo massiccio attacco"
Il presidente ucraino riferisce di una possibile nuova offensiva russa e parla di screditamento dei colloqui diplomatici
© Ansa
Il presidente Volodymyr Zelensky ha avvertito che i russi si stanno preparando a un nuovo attacco contro l'Ucraina. "Sappiamo anche che i russi si stanno preparando per un nuovo attacco. L'intelligence fornisce informazioni al riguardo, è necessario che ora l'America, ora l'Europa, ora tutti i partner capiscano come questo screditi i colloqui diplomatici", afferma il leader ucraino nel suo discorso serale.
"Tutti coloro che vogliono veramente la pace devono pensare a come garantire che i russi si preparino non per nuovi attacchi massicci ma per porre fine alla guerra. Il mondo ha il potere per far sì che ciò accada. Dobbiamo solo usare quel potere per il bene della pace. Ringrazio tutti coloro che affrontano la situazione esattamente in questo modo", ha detto il presidente.