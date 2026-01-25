Ucraina, Mosca insiste sui territori: "Come da accordo con gli Usa" | L'Angelus del Papa: "Intensificare gli sforzi per la pace"

La scorsa notte gli ucraini avrebbero condotto il bombardamento più massiccio della città di Belgorod dall'inizio della guerra. Lo ha dichiarato il governatore dell'oblast di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, che ha specificato che al momento non siano registrate vittime ma unicamente danni alle infrastrutture energetiche. Gladkov ha aggiunto che un edificio ha preso fuoco e che i detriti caduti hanno provocato un incendio in un parco cittadino.