Dopo il trilaterale
Ucraina, Mosca insiste sui territori: "Come da accordo con gli Usa" | L'Angelus del Papa: "Intensificare gli sforzi per la pace"
La Russia esclude l'Ue dai negoziati: "Incompetenti". E si richiama all'intesa diretta di agosto tra Putin e Trump
© Ansa
Al termine della due giorni ad Abu Dhabi - con un tavolo condiviso tra Washington, Kiev e Mosca - di passi concreti verso una pace in Ucraina non se ne registra nessuno. Se ne riparlerà, da quanto ha fatto intendere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la prossima settimana quando riprenderanno i colloqui tra le parti con la mediazione statunitense. E con una "precisa lista di richieste" stilata nelle ultime ore dai vertici di Kiev, una sorta di linea rossa sotto la quale non sono disposti a scendere a compromessi. Probabile che, tra queste "garanzie minime", ci siano chiari riferimenti alla questione territoriale, che tuttora rimane la più spinosa.
La scorsa notte gli ucraini avrebbero condotto il bombardamento più massiccio della città di Belgorod dall'inizio della guerra. Lo ha dichiarato il governatore dell'oblast di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, che ha specificato che al momento non siano registrate vittime ma unicamente danni alle infrastrutture energetiche. Gladkov ha aggiunto che un edificio ha preso fuoco e che i detriti caduti hanno provocato un incendio in un parco cittadino.