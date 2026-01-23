Ucraina, c'è l'ok di Putin: al via i primi colloqui trilaterali ad Abu Dhabi

Con il nulla osta della Russia, parte il primo incontro trilaterale con Ucraina e Stati Uniti per discutere garanzie di sicurezza ma anche aspetti economici legati al tentativo di arrivare alla fine della guerra in Ucraina. L'intesa sul formato della riunione che si tiene ad Abu Dhabi è stata raggiunta nel corso dei colloqui al Cremlino nella notte di giovedì 22 gennaio e confermata ufficialmente dal consigliere presidenziale russo Jurij Ushakov, al termine dell'incontro durato tre ore e mezza tra il presidente Vladimir Putin e una delegazione statunitense. Con Putin, per la Russia hanno partecipato il consigliere diplomatico presidenziale Jurij Ushakov e il rappresentante speciale Kirill Dmitriev. Da parte statunitense, l'inviato speciale del presidente Steve Witkoff, l'imprenditore Jared Kushner, genero di Donald Trump, e, per la prima volta, il senior advisor della Casa Bianca Josh Gruenbaum, esperto di dossier economici. "Russia e Stati Uniti hanno concordato che il 23 gennaio ad Abu Dhabi si terrà la prima riunione del gruppo di lavoro trilaterale Russia-Usa-Ucraina sulle questioni di sicurezza", ha dichiarato Ushakov ai giornalisti. Intanto, Orban attacca: "Alcuni Paesi Ue non vogliono la fine della guerra".