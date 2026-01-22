A Davos incontro Trump-Zelensky, il leader ucraino: "Accordo sulle garanzie di sicurezza" | Trilaterale Usa-Kiev-Russia negli Emirati

"Abbiamo raggiunto un accordo con Donald Trump sulle garanzie di sicurezza. Pronto il documento". È l'annuncio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo il bilaterale con il presidente americano a margine del Forum economico di Davos, in Svizzera. L'incontro tra i due leader è durato circa un'ora. Zelensky ha aggiunto che resta "ancora irrisolta" la questione dei territori occupati dalla Russia. Il presidente ucraino ha poi annunciato un trilaterale Usa-Kiev-Russia che si terrà negli Emirati Arabi Uniti nelle prossime ore. Il tycoon è stato anche protagonista della cerimonia per la firma del Board of Peace per Gaza. "Una giornata molto emozionante, tutti vogliono farne parte", ha detto Trump. "Abbiamo posto fine a otto guerre e un'altra terminerà molto presto. Quella che pensavo fosse la più semplice è invece la più difficile", ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Intanto, il premier della Groenlandia risponde a Trump da Nuuk: "La nostra sovranità e l'integrità sono una linea rossa".