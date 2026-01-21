Davos, Trump: "Solo gli Usa possono difendere la Groenlandia | Non useremo la forza, ma se l'Europa ci dice di no ce lo ricorderemo"

Di fronte alla "postura" adottata da Donald Trump nei confronti dell'Europa, i leader europei devono "indicare quali strumenti abbiamo a disposizione, mostrare determinazione collettiva, essere uniti: questa è la postura europea necessaria". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in un'intervista a margine del Forum economico mondiale, aggiungendo: "Poi, quando i partner si siedono attorno al tavolo e quando il presidente Trump avrà ridefinito la sua posizione questo pomeriggio a Davos, ciò permetterà agli europei di decidere cosa fare insieme. Per me, ciò che è fondamentale è l'unità e la determinazione". Alla domanda se gli Stati Uniti siano ancora nostri alleati, Lagarde ha risposto: "Si comportano in modo molto strano per degli alleati. Quando sei alleato nell'ambito del Trattato Nordatlantico, quando sei stato alleato per decenni e hai partecipato alla storia rispettiva degli uni e degli altri, minacciare di impossessarsi di un territorio che non è chiaramente in vendita, come la Groenlandia, e agitare restrizioni tariffarie, restrizioni di vario ordine sul commercio internazionale non è proprio dar prova di un comportamento molto alleato", ha sottolineato.