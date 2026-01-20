Trump: "Niente Nobel? Non penso più alla pace ma solo agli interessi Usa"

"Caro Jonas, dato che il tuo Paese ha deciso di non conferirmi il Premio Nobel per la Pace dopo aver fermato ben otto guerre, non mi sento più obbligato a pensare esclusivamente a quello, sebbene rimarrà sempre una priorità, ma posso concentrarmi su ciò che è giusto e opportuno per gli Stati Uniti". Inizia così la lettera inviata al premier norvegese. "La Danimarca non è in grado di proteggere quel territorio dalla Russia o dalla Cina, e poi, perché mai dovrebbero avere un diritto di proprietà? Non esistono documenti scritti, si tratta solo del fatto che una nave vi sia approdata centinaia di anni fa, ma anche noi abbiamo avuto navi che sono sbarcate lì" ha proseguito il presidente Usa.