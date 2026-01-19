Trump: "L'Europa si concentri su Ucraina e non su Groenlandia, altrimenti dazi"

Continua lo scontro con l'Unione europea sull'annessione del paese artico
© Ansa
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invitato i leader europei a concentrarsi su Russia e Ucraina e "non sulla Groenlandia". In un'intervista a Nbc news il presidente americano ha ribadito che manterrà "al 100%" le sue minacce di imporre ulteriori dazi se non si raggiungerà un accordo sull'isola nell'Artico. E alla domanda sull'uso della forza per "prendere" la Groenlandia, il tycoon ha risposto con un secco "no comment".
Il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Mike Johnson, in merito alle rivendicazioni del presidente Usa Donald Trump sulla Groenlandia, ha dichiarato che "secondo il nostro sistema costituzionale, il Congresso deve dichiarare guerra. Non prevedo alcuno scenario in cui dichiariamo guerra alla Groenlandia". Così alla domanda se Trump avrebbe schierato truppe sul territorio della Groenlandia senza l'approvazione del Congresso. "Se si trattasse di un'incursione militare su larga scala, bisognerebbe coinvolgere il Congresso", ha specificato il leader repubblicano.
Trump non accenna a ritirare le sue pretese sull'isola artica. Secondo l'inquilino della Casa Bianca, "la Nato ripete alla Danimarca da 20 anni che "bisogna allontanare la minaccia russa dalla Groenlandia". Purtroppo, la Danimarca non è stata in grado di fare nulla al riguardo. Ora è giunto il momento, e lo faremo!" si legge sul suo account Truth.