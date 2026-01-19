Trump: "L'Europa si concentri su Ucraina e non su Groenlandia, altrimenti dazi"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invitato i leader europei a concentrarsi su Russia e Ucraina e "non sulla Groenlandia". In un'intervista a Nbc news il presidente americano ha ribadito che manterrà "al 100%" le sue minacce di imporre ulteriori dazi se non si raggiungerà un accordo sull'isola nell'Artico. E alla domanda sull'uso della forza per "prendere" la Groenlandia, il tycoon ha risposto con un secco "no comment".