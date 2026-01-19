Il Golden Dome di Trump: cos'è il super scudo spaziale capace di fermare ogni missile

Tra gli appaltatori ci sono aziende della difesa come Lockheed Martin, Northrop Grumman e Anduril. SpaceX sarebbe candidata a costruire 600 satelliti. Il progetto prevede infatti una costellazione di satelliti con sensori e intercettori per tracciare e distruggere i missili in volo, integrati a livello marino e terrestre con i centri di comando grazie a legami basati sull'intelligenza artificiale per tempi di risposta rapidissimi.



Dato che la rotta di volo più breve per i missili russi o cinesi diretti al Nord America passa sopra Groenlandia e Artico, l'isola è l'area ideale per intercettarli. Tanti sono però i dubbi sulla fattibilità del Dome e sulla necessità che la Groenlandia ne sia parte. Oltre a una possibile violazione dell'utilizzo pacifico dello spazio extra-atmosferico, sancito dal relativo Trattato, anche i modi americani lasciano perplessi. Un accordo del 1951 con la Danimarca dà agli Usa ampio accesso all'isola, dove non a caso c'è già la base spaziale di Pituffik.