Il Golden Dome di Trump: cos'è il super scudo spaziale capace di fermare ogni missile

Potrebbe costare fino a 831 miliardi, SpaceX potrebbe costruire 600 satelliti
© Afp
Il Golden Dome, originariamente 'Iron Dome for America', è un sistema di difesa per proteggere il territorio americano da ogni tipo di missile, lanciati anche dallo spazio da Paesi nemici come Cina o Russia. Un progetto annunciato da Donald Trump all'inizio del secondo mandato e che si ispira allo scudo 'Star Wars' di Ronald Reagan, poi archiviato senza troppo clamore per mancanza di fondi. Il tycoon ha collegato la sua intenzione di annettere la Groenlandia allo sviluppo del Dome, ma la necessità di avere l'isola per garantirne il funzionamento è stata messa in dubbio dagli analisti, senza considerare i dubbi su tempistiche e costi.
Il progetto è stato annunciato da Trump il 27 gennaio 2025 come priorità nazionale. Per il presidente, lo scudo difensivo costerà circa 175 miliardi di dollari e sarà operativo entro la fine del suo mandato, nel gennaio 2029. Un anno fa però il Congressional Budget Office stimò che il Golden Dome sarebbe poturo costare fino a 831 miliardi di dollari nei due decenni.
Tra gli appaltatori ci sono aziende della difesa come Lockheed Martin, Northrop Grumman e Anduril. SpaceX sarebbe candidata a costruire 600 satelliti. Il progetto prevede infatti una costellazione di satelliti con sensori e intercettori per tracciare e distruggere i missili in volo, integrati a livello marino e terrestre con i centri di comando grazie a legami basati sull'intelligenza artificiale per tempi di risposta rapidissimi.
Dato che la rotta di volo più breve per i missili russi o cinesi diretti al Nord America passa sopra Groenlandia e Artico, l'isola è l'area ideale per intercettarli. Tanti sono però i dubbi sulla fattibilità del Dome e sulla necessità che la Groenlandia ne sia parte. Oltre a una possibile violazione dell'utilizzo pacifico dello spazio extra-atmosferico, sancito dal relativo Trattato, anche i modi americani lasciano perplessi. Un accordo del 1951 con la Danimarca dà agli Usa ampio accesso all'isola, dove non a caso c'è già la base spaziale di Pituffik.