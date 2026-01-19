Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Dopo le rivendicazioni di Trump

Groenlandia, il presidente della Camera Usa: "Il Congresso deve dichiarare guerra"

Occorre il via libera del Congresso

19 Gen 2026 - 16:14
© Afp

© Afp

Il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Mike Johnson, in merito alle rivendicazioni del presidente Usa Donald Trump sulla Groenlandia, ha dichiarato che "secondo il nostro sistema costituzionale, il Congresso deve dichiarare guerra. Non prevedo alcuno scenario in cui dichiariamo guerra alla Groenlandia". Così alla domanda se Trump avrebbe schierato truppe sul territorio della Groenlandia senza l'approvazione del Congresso. "Se si trattasse di un'incursione  militare su larga scala, bisognerebbe coinvolgere il Congresso", ha specificato il leader repubblicano.

groenlandia
donald trump