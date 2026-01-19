Groenlandia, il presidente della Camera Usa: "Il Congresso deve dichiarare guerra"

Il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Mike Johnson, in merito alle rivendicazioni del presidente Usa Donald Trump sulla Groenlandia, ha dichiarato che "secondo il nostro sistema costituzionale, il Congresso deve dichiarare guerra. Non prevedo alcuno scenario in cui dichiariamo guerra alla Groenlandia". Così alla domanda se Trump avrebbe schierato truppe sul territorio della Groenlandia senza l'approvazione del Congresso. "Se si trattasse di un'incursione militare su larga scala, bisognerebbe coinvolgere il Congresso", ha specificato il leader repubblicano.