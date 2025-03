Nato, cos'è e quanti soldi spendono Europa e Stati Uniti per la difesa

Ogni Paese membro ha una delegazione permanente a Bruxelles e contribuisce economicamente, ma anche con forze operative, al bilancio e alle missioni della Nato. Questo contributo però varia da Paese a Paese: non tutti dunque spendono alla stesso modo. In linea teorica, come stabilito nel 2014, ogni Stato membro deve versare almeno al 2% del suo Pil ma non è così per tutti: l'Italia ad esempio è tra quei Paesi che non raggiungono la quota del 2%).