La decisione di Macron

Gaza, la Francia non intende aderire al Board of peace

Rispetto l'iniziativa del presidente Donald Trump

19 Gen 2026 - 16:55
Al momento la Francia non è "favorevole'' ad una eventuale adesione al cosiddetto 'Consiglio di pace' voluto dal presidente Usa, Donald Trump, che ''suscita interrogativi importanti": è quanto dichiarano all'agenzia France Presse fonti vicine al presidente, Emmanuel Macron, secondo cui la Carta di questa iniziativa ''supera lo stretto quadro di Gaza'', contrariamente alle attese iniziali. ''Suscita importanti interrogativi, in particolare, circa il rispetto dei principi e della struttura delle Nazioni Unite, che non possono in nessun modo venire rimessi in discussione", avvertono le fonti a Parigi.

