Mondo
anche la russia nel Consiglio esecutivo?

Gaza, Cremlino: "Trump ha invitato Putin al Board of Peace"

"Questa possibilità è in fase di valutazione", ha reso noto, in tutta risposta, il portavoce del presidente russo Peskov

19 Gen 2026 - 10:54
© X

© X

Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto dal suo omologo americano Donald Trump un invito a entrare nel Consiglio esecutivo per Gaza, il cosiddetto Board of Peace. Lo riferisce il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia di stampa russa Tass. "Questa possibilità è in fase di valutazione, speriamo di contattare la parte americana per chiarire tutti i dettagli", ha aggiunto Peskov.

