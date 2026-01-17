Logo Tgcom24
Gaza, media: "Trump ha invitato Netanyahu nel Board of peace"

17 Gen 2026 - 22:38

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esteso l'invito al primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, o a qualcuno che lo rappresenti, a far parte del Board for peace a Gaza. Lo riferisce Ynet.