Trump nomina il "Board of Peace" per Gaza

Secondo l'Amministrazione, il Board "svolgerà un ruolo essenziale nell'attuazione di tutti i 20 punti del piano statunitense, fornendo supervisione strategica, mobilitando risorse internazionali e assumendo la responsabilità durante la transizione di Gaza dal conflitto alla pace e allo sviluppo". Il diplomatico bulgaro Nickolay Mladenov è stato nominato Alto Rappresentante per Gaza e coordinerà sul campo i rapporti tra il Ncag e il Board of Peace. Il generale statunitense Jasper Jeffers diviene invece comandante della Forza internazionale di stabilizzazione.