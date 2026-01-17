Logo Tgcom24
LA POLVERIERA MEDIORIENTE

Trump nomina il "Board of Peace" per Gaza

Scelto il "governo" per l'attuazione della seconda fase del piano di pace per la Striscia

17 Gen 2026 - 00:40
trump dazi © Ansa

trump dazi © Ansa

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato nel "Board of Peace" per Gaza il segretario di Stato,s, l'inviato speciale Usa in Medio Oriente, Steve Witkoff, il funzionario Usa Jared Kushner, l'ex premier britannico Tony Blair, l'ad di Apollo Management, Marc Rowan, il banchiere statunitense Ajay Banga, e il politico Usa Robert Gabriel. Lo ha comunicato in una nota la Casa Bianca.

Secondo l'Amministrazione, il Board "svolgerà un ruolo essenziale nell'attuazione di tutti i 20 punti del piano statunitense, fornendo supervisione strategica, mobilitando risorse internazionali e assumendo la responsabilità durante la transizione di Gaza dal conflitto alla pace e allo sviluppo". Il diplomatico bulgaro Nickolay Mladenov è stato nominato Alto Rappresentante per Gaza e coordinerà sul campo i rapporti tra il Ncag e il Board of Peace. Il generale statunitense Jasper Jeffers diviene invece comandante della Forza internazionale di stabilizzazione.

