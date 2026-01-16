Groenlandia, i cappellini anti-Trump vanno a ruba: simbolo di protesta e ironia politica

Dai cappellini alle spille di Hollywood: una scorciatoia narrativa - I cappellini rossi con la scritta “Make America Go Away”, sono diventati in poche settimane un fenomeno di stile prima ancora che di protesta. Indossati per strada, fotografati, condivisi sui social, hanno trasformato una tensione geopolitica in un gesto ironico e immediatamente riconoscibile. Stesso meccanismo che si è verificato a migliaia di chilometri di distanza, sotto i riflettori dei Golden Globes, dove le spille di protesta contro Trump hanno fatto capolino tra abiti sartoriali e gioielli da milioni di dollari. Piccole, discrete, ma impossibili da ignorare. Una scorciatoia narrativa che funziona perché condensano un’idea complessa in pochi centimetri di stoffa o metallo. Sono slogan visivi, pensati per essere letti in un secondo e ricordati a lungo. Non serve conoscere i dettagli della questione groenlandese per capire quel “Go Away”. Non serve seguire il dibattito sui diritti civili per intuire il senso di una spilla indossata con ostentata naturalezza da una star. È una politica “indossabile”, fatta per circolare come una tendenza. Dunque il cappellino non è solo un cappellino. La spilla non è solo una spilla. Sono segnali, ammiccamenti, dichiarazioni silenziose. Nel linguaggio del costume: dicono da che parte si sta; creano comunità visive; trasformano il look in una presa di posizione. Non a caso questi oggetti diventano virali: perché permettono di partecipare al dibattito senza salire in cattedra, con la leggerezza apparente di un outfit.