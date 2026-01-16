Logo Tgcom24
Groenlandia, Trump: "Potrei imporre dazi ai Paesi che non ci sostengono"

"Ne abbiamo bisogno per la sicurezza nazionale", ha detto il preside americano parlando alla tavola rotonda sul piano sanitario per le aree rurali

16 Gen 2026 - 17:20
© Ansa



Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che potrebbe imporre dei dazi doganali a tutti quei Paesi che non sosterranno il piano americano sulla Groenlandia. "Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale", ha detto il tycoon parlando alla Casa Bianca in occasione della tavola rotonda sul piano sanitario per le aree rurali americane.

